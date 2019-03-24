Летчик поссорился с женой и протаранил самолетом свой же дом
24 марта 2019 20:48 139
Житель Габороны (Ботсвана, Южная Африка) после ссоры с женой угнал частный самолет и протаранил дом.
Как сообщает портал The Citizen, конфликт произошел на вечеринке в честь будущего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
По рассказам очевидцев, мужчина напился и ударил свою жену, его попросили покинуть праздник. После этого он угнал самолет и позвонил другу, чтобы узнать, где конкретно находится в тот момент его супруга. Гостей вечеринки удалось эвакуировать до того, как самолет протаранил здание.
В происшествии погиб только пилот, 11 автомобилей получили повреждения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!