21:25



Лондонский аэропорт Лутон восстановил работу после ложного сигнала пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани.



"Мы можем подтвердить, что активация пожарной сигнализации была ложной. Пассажиры и персонал возвращаются в терминал. Спасибо за ваше терпение и сотрудничество", - отмечается в сообщении аэропорта.

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21:06

Пассажиры нескольких терминалов лондонского аэропорта Лутон эвакуированы из-за сработавшей во второй половине воскресенья пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с активацией пожарной сигнализации части терминала эвакуированы в качестве меры предосторожности. Причина, по которой сработала сигнализация, в настоящее время выяснятся", - отмечается в сообщении аэропорта.

По сообщениям пассажиров в соцсетях, вылеты рейсов задерживаются в связи с эвакуацией. На месте работают пожарные и службы аэропорта.