12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Телешоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1", свежий выпуск которого был посвящен памяти скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни певице и актрисе Юлии Началовой, принесло множество душераздирающих деталей.
В частности, Виктор Началов, отец и продюсер артистки, рассказал, что двенадцатилетняя Вера, дочь Юлии, написала покойной маме письмо, передает Day.Az со ссылкой на RG.
Он добавил, что ребенку очень тяжело, но девочка держится. В чем ей помогает отец, футболист Евгений Алдонин.
"Характер проявила - истерик никаких. Письмо ей написала", - уточнил Началов и добавил, что в письме Вера рассказала о чувствах, вызванных смертью матери. В детали он погружаться не стал, так как все написанное девочкой очень интимно.
Алдонин и Началова поженились летом 2006-го. Вера родилась 1 декабря того же года. Через пять лет супруги объявили о разводе. Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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