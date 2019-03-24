МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанским высотам
24 марта 2019 23:10 217
Глава МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пятницу американский лидер объявил, что намерен признать Голанские высоты частью Израиля.
По словам Каца, Трамп подпишет соответствующий документ в понедельник, 25 марта, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Отношения Израиля и США прочнее чем когда-либо", - резюмировал Кац.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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