Выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом под Тель-Авивом
25 марта 2019 08:29 199
Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом в одном к северу от Тель-Авива, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Полиция получила сообщение о ракетном ударе по мошаву Мишмерет. Ракета попала в дом, который загорелся", - говорится в сообщении.
Ранее сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Местные СМИ сообщают, что жители слышали звуки взрывов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
03:49
Чем опасен белый хлеб
-
24 Мар. 10:00 11 805
-
24 Мар. 09:30 10 675
-
24 Мар. 12:45 5 311
-
24 Мар. 11:12 3 155
-
24 Мар. 20:20 2 513