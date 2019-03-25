Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом в одном к северу от Тель-Авива, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция получила сообщение о ракетном ударе по мошаву Мишмерет. Ракета попала в дом, который загорелся", - говорится в сообщении.

Ранее сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.

Местные СМИ сообщают, что жители слышали звуки взрывов.