Сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Оповещение было активировано в населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива.

"Сирены прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер", - сказано в сообщении.

Военные выясняют причины тревоги.