Жителей центра Израиля призвали спрятаться в бомбоубежищах
25 марта 2019 08:33 219
Сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Оповещение было активировано в населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива.
"Сирены прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер", - сказано в сообщении.
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