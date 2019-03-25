Мэй попросили покинуть пост премьер-министра
Британское издание The Sun призвало премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в статье под названием "Время вышло, Тереза" издание отмечает, что отставка - это единственный шанс обеспечить соглашениям по Brexit поддержку. По данным газеты, о решении уйти с поста сразу после одобрения сделки с Евросоюзом Мэй сообщит в ближайшее время.
Журналисты полагают, что такое решение поможет принять проект соглашения с третьей попытки и запустить процесс выборов нового премьер-министра. Вариант с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе Евросоюза издание назвало "трагедией".
"Миссис Мэй заслуживает огромного уважения. Она является преданным государственным служащим с непоколебимым чувством долга, которая в 2016 году приняла на себя самую сложную задачу для любого премьер-министра со времен Второй мировой войны", - отмечает The Sun.
Ранее сообщалось, что ряд министров Великобритании договорились сместить с поста действующую главу правительства Терезу Мэй. Заговорщики ожидают, что она уйдет в отставку в течение 10 дней.
Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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