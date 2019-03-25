На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
25 марта 2019 09:05 57
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал NHK.
По данным местной полиции и американского командования, вечером в воскресенье мужчина разрезал оградительную сетку и проник на территорию.Затем он взорвал баллон с газом на втором этаже у двери офиса
окинавского представительства министерства обороны Японии.
При взрыве никто не пострадал. Материальный ущерб уточняется. Полиция ищет виновника происшествия.
На базе Кэмп Фостер находятся штаб Корпуса морской пехоты Батлера и его объекты.
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