Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал NHK.

По данным местной полиции и американского командования, вечером в воскресенье мужчина разрезал оградительную сетку и проник на территорию.Затем он взорвал баллон с газом на втором этаже у двери офиса

окинавского представительства министерства обороны Японии.

При взрыве никто не пострадал. Материальный ущерб уточняется. Полиция ищет виновника происшествия.

На базе Кэмп Фостер находятся штаб Корпуса морской пехоты Батлера и его объекты.