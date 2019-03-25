Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным армейской пресс-службы, оповещение было активировано в населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива.

Не живется американцам спокойно. Только утихнет где-нибудь конфликт - они тут как тут, чтобы подбросить новых поленьев. Например, разворошить конфликт вокруг Голанских высот.

"Сирены прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер", - сказано в текстовом сообщении. Военные выясняют причины. СМИ сообщают, что местные жители слышали звуки взрывов.