Караван мигрантов численностью порядка 1,5 тыс. человек отправился в воскресенье из города Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики к границе США на севере страны. В его состав вошли граждане Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, а также Кубы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета El Nacional.

Издание отмечает, что группа мигрантов впервые организовалась в караван на территории Мексики. Иностранцы находились в Чьяпасе с начала 2019 года.

По данным правозащитных организаций, ежегодно несколько сотен тысяч человек пытаются добраться до США через Мексику. При этом они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

В конце ноября 2018 года порядка 500 мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана на границе с США в соседнюю страну. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики выдворили из страны 98 участников инцидента и повысили меры безопасности в городе.