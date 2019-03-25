Мужчина размахивал бензопилой в кафе в России - полиция начала проверку - ВИДЕО
25 марта 2019 10:02 176
Полиция начала проверку видео с размахивающим бензопилой мужчиной в кафе города Находка Приморского края. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на управление МВД по региону.
Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как несколько человек пытаются удержать мужчину с бензопилой. Слышны крики женщин.
В полиции уточнили, что заявлений по поводу произошедшего не поступало.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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