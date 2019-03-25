Полиция начала проверку видео с размахивающим бензопилой мужчиной в кафе города Находка Приморского края. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на управление МВД по региону.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как несколько человек пытаются удержать мужчину с бензопилой. Слышны крики женщин.

В полиции уточнили, что заявлений по поводу произошедшего не поступало.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

