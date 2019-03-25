Тяжелое ДТП в России, трое погибших
Honda и "Таврия" столкнулись на участке автодороги Ачинск-Назарово на западе Красноярского края, в результате три человека погибли, один госпитализирован. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в ГИБДД региона.
По данным ГИБДД, авария произошла в понедельник утром.
В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, - в инфографике Ria.ru.
"По предварительным данным, на 11-м километре автодороги Ачинск-Назарово иномарку вынесло на встречную полосу и произошло столкновение с автомобилем "Таврия". В результате столкновения погибли водитель и пассажир Honda и пассажир "Таврии". Водитель "Таврии" госпитализирован. Установлено, что в момент ДТП дорожное покрытие было мокрым", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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