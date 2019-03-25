В Сирии съемочная группа NBC News подорвалась на фугасе, водитель автомобиля погиб.

В то же время сотрудники NBC, которые находились в автомобиле, остались живы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, информирует NBC News.

"Мы все еще собираем информацию относительно сегодняшних событий. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем", - подчеркнул президент NBC News Ноа Оппенгейм.