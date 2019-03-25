Лыжник скончался во время марафона в Самарской области. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Маленькая Сызрань".

Трагедия произошла на соревновании "Самарская лука-2019". Во время забега на 40 километров умер 35-летний спортсмен из Сызрани Владимир Красовский.

"Во время гонки скоропостижно ушел из жизни Владимир Красовский. Остановилось сердце... Ему было всего 35 лет. Даже не хочется в это верить", - заявили очевидцы произошедшего.

Отмечается, что несколько лет назад в гонке "Лыжня России" произошел схожий инцидент, в котором также скончался представитель Сызрани Василий Камышанец.