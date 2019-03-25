Вылетевший Boeing 737 из Москвы вернулся в аэропорт - ПРИЧИНА
25 марта 2019 11:40 246
Самолет Boeing 737-500, следующий из Москвы в Мурманск, был вынужден срочно вернуться в столичный аэропорт Домодедово. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, у самолета возникли проблемы с системой наддува.
Отмечается, что из-за этого пилот решил вернуться в аэропорт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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