Самолет Boeing 737-500, следующий из Москвы в Мурманск, был вынужден срочно вернуться в столичный аэропорт Домодедово. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, у самолета возникли проблемы с системой наддува.

Отмечается, что из-за этого пилот решил вернуться в аэропорт.