В США неизвестные попытались поджечь мечеть
Полиция США начала расследование предполагаемого поджога одной из мечетей Калифорнии после того, как рядом со зданием была обнаружена надпись, связанная с терактом в Новой Зеландии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Los Angeles Times.
Инцидент произошел в воскресенье рано утром в мечети города Эскондидо. Как сообщили в полиции, в момент возгорания в здании находились семь человек. Им удалось самостоятельно с помощью огнетушителя потушить огонь до приезда пожарных.
Как заявил член местного мусульманского сообщества Юсеф Миллер, к счастью пожар начался до утренней молитвы, и в здании не было много людей.
По данным полиции, подозреваемый в поджоге оставил послание в виде граффити на парковке мечети. Содержание послания не уточняется, однако правоохранительные органы заявили, что оно имеет отношение к теракту в мечетях Новой Зеландии.
"Если это поджог, то это, вероятно, также является преступлением на почве ненависти", - заявил представитель полицейского управления Эскондидо Крис Лик.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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