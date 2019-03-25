Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

В Грузии начались командно-штабные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса NATO-GEO EXERCISE 2019. Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik отметил, что на территории Грузии ежегодно проводится несколько видов совместных с НАТО учений.

"Грузия - особенный партер НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО. Ваша страна не является членом НАТО, но имеет самый масштабный вклад в нашем деле. Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество и Грузия достигла успехов с точки зрения осуществления реформ", - заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в понедельник.

Столтенберг отметил, что решение о вступлении в НАТО принимает сама Грузия и другие члены альянса, поэтому "Россия или другая какая-нибудь страна не сможет повлиять на этот процесс". Генсек НАТО еще раз подтвердил, что альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках признанных международных границ и призывает Россию отозвать независимость регионов Абхазии и Южной Осетии. При этом, отвечая на вопрос журналиста, генсек не уточнил, сможет ли Грузия стать членом НАТО без этих регионов. Столтенберг добавил, что НАТО "поддерживает мирные переговоры и решение конфликта с территориями" Абхазии и Южной Осетии.

"Грузия идет в правильном направлении и я призываю вас продолжать работу и использовать все возможности, чтобы получить важную роль в нашем альянсе и в итоге стать членом альянса... надеемся скоро увидеть вас в НАТО", - отметил генсек.

В свою очередь, премьер-министр Грузии заявил, что членство страны в НАТО - это не только политическое решение, но и выбор грузинского народа и в этом процессе никто не сможет помешать Тбилиси. "Грузия обязательно станет членом НАТО и мы движемся в этом направлении", - добавил он.

"Отношения Грузии и НАТО еще никогда не были на таком высоком уровне. Визит генсека подтверждает, что НАТО поддерживает членство Грузии в альянсе. Мы ценим, что в рамках визита он посетит совместный тренировочный и оценочный центр центр НАТО. Хочу поблагодарить все страны, которые принимают участие в этих учениях. Членство в НАТО - это важнейший приоритет политики Грузии... НАТО всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии", - заявил премьер.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, альянс может работать с этими странами и без принятия их в свои ряды.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зурабак Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.