Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили семь израильтян. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Ракета, выпущенная в понедельник по израильской территории из сектора Газа, была запущена членами движения ХАМАС, заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.