Охваченный пожаром ангар в подмосковном Чехове обрушился, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс"

На месте происшествия работают пожарные. Им удалось не допустить распространение огня на соседние ангары.

По данным РЕН ТВ, внутри горящего здания находятся емкости с примесями для бензина.

Площадь пожара составляет 2,4 тысячи кв метров.

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