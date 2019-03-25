Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку, если парламент одобрит предложенную ее кабинетом сделку по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте политический обозреватель телеканала ITV Роберт Петерсон со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, Мэй заявила министрам, выступающим за Brexit (Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Риз-Моггу и Дэвиду Дэвису), что уйдет, однако дополнительных условий не сообщила. Разговор состоялся в ее загородном доме Чекерс.

Петерсон считает, что верить ее словам не стоит.

Ранее 25 марта издание The Sun призвало премьер-министра покинуть свой пост. По данным газеты, о решении уйти с поста сразу после одобрения сделки с Евросоюзом Мэй сообщит в ближайшее время. До этого стало известно, что ряд министров Великобритании договорились сместить с поста действующую главу правительства. Заговорщики ожидают, что Мэй уйдет в отставку в течение 10 дней.

Лидеры стран Евросоюза 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.