Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведет 28 марта переговоры в Анталье с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет 28 марта в Анталью", - приводит слова Чавушоглу в понедельник газета Milliyet.

Изначально планировалось, что Лавров посетит Анталью 12 марта, чтобы принять участие в заседании российско-турецкой группы стратегического планирования.

Позднее визит был дважды перенесен.