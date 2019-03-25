Лавров едет в Анталью
25 марта 2019 14:53 174
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведет 28 марта переговоры в Анталье с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет 28 марта в Анталью", - приводит слова Чавушоглу в понедельник газета Milliyet.
Изначально планировалось, что Лавров посетит Анталью 12 марта, чтобы принять участие в заседании российско-турецкой группы стратегического планирования.
Позднее визит был дважды перенесен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:53