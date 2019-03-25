Россияне могут получить возможность приезжать в Турцию по внутренним паспортам, без использования заграничных, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Он сообщил, что уже идут переговоры по этой теме, передает ТАСС.

В настоящее время граждане России могут находиться на территории Турции без визы до 90 дней.

8 апреля правительство Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом отправится в Россию, где даст старт перекрестному Году культуры и туризма и примет участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня.