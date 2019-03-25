Впервые в мире музыкальный лейбл подписал контракт не с живым исполнителем, а с алгоритмом. Сделку с Warner Music, одним из крупнейших лейблом, заключили создатели алгоритма Endel, он пишет мелодии под настроение пользователя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Endel специализируется на создании музыкальных треков для концентрации, расслаблении, улучшении сна и мотивации человека. Он анализирует личные данные пользователя, погоду, местоположение, его сердечный ритм и даже расписание и создает индивидуальный трек. За это отвечает нейросеть, она анализирует все параметры, а также историю того, что нравится и не нравится пользователям, и на основе семплов генерирует музыку.

Пока что подобные алгоритмы на ходу не способны работать со словами, поэтому в основном речь идет именно об электронной музыке, от клубной до расслабляющей. По условиям сделки на 20 альбомов, созданных Endel, получит права Warner Music. Пять из них, предназначенные для сна, уже написаны и доступны в большинстве стриминговых сервисов.