Еврокомиссия не намерена лоббировать запрет на использование оборудования компании при создании сетей 5G в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Запрет на участие китайского техногиганта Huawei в создании инфраструктуры мобильных сетей 5G в Европе не будет лоббироваться Еврокомиссией. Она не собирается добиваться запрета на участие китайских компаний в процессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в институтах ЕС.

Решение о привлечении китайских поставщиков отдается на откуп правительствам стран блока: ЕК полагает, что этот вопрос относится к национальной безопасности и рассматриваться должен на соответствующем уровне.



