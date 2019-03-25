Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.

"Ваше решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является историческим. Ваше признание - это двойной акт исторической справедливости", - заявил Нетаньяху.