Армия Израиля начала в понедельник наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого в понедельник получили ранения семь израильтян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике.