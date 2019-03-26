Самолет компании Singapore Airlines в сопровождении истребителей ВВС Сингапура во вторник благополучно совершил посадку в местном аэропорту Чанги после поступившей угрозы о наличии взрывного устройства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили представители авиаперевозчика, на борту лайнера Boeing 777-300ER, совершавшего рейс из Мумбаи, находились 263 пассажира.

После приземления была задержана женщина с ребенком для дальнейшей проверки, все остальные пассажиры после прохождения дополнительных проверок были отпущены. Как стало известно изданию The Straits Times, угроза о наличии взрывного устройства поступила сразу же после вылета из индийского мегаполиса. Других подробностей не приводится.

По предварительным данным, сообщения о бомбе оказались ложными.