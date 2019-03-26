Депутаты Палаты общин британского парламента большинством голосов высказалась в пользу проведения серии голосований по альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit, среди которых могут быть проведение второго референдума, отмена Brexit, выход из ЕС без сделки и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Накануне премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании само предоставит парламенту возможность высказаться по альтернативным вариантам Brexit, но законодатели предпочли перехватить контроль над процессом, чтобы иметь большую свободу действий и не зависеть от кабинета министров.

В то же время сразу три члена правительства Терезы Мэй покидают свои посты в Британии. Так, по данным издания Guardian, заявления об отставке подали заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замглавы минздрава Стив Брайн. Таким образом высокопоставленные чиновники выразили несогласие с политикой правительства по выходу страны из Евросоюза.

Также в отставку подал министр по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, сообщает телеканал "Россия 24". В своем Twitter он написал, что принятое решение далось ему непросто: "В этот поворотный момент для нашей истории подход правительства к Brexit, к моему сожалению, - это игра в рулетку на жизнь и благосостояние большого числа людей, которые зависят от бизнеса в этой стране. Являясь министром по делам промышленности Великобритании, я получал четкий сигнал от делового сообщества. Если правительство не сможет заключить сделку по Brexit, это приведет к отмене инвестиционных решений, переносу производства из Великобритании и поставит наш бизнес в крайне неловкое положение в глазах мирового сообщества".

Кроме того, министр добавил, что в случае выхода из Евросоюза без сделки британской экономике потребуется до 10 лет на адаптацию. По его мнению, это будет колоссальным экономическим экспериментом, за который выступает лишь небольшое число наиболее консервативных политиков.