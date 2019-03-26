Укрывавшая Сноудена семья получила статус беженцев в Канаде
Семье, которая в 2013 году помогла укрыться в своем жилище в Гонконге бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, предоставлен статус беженцев в Канаде, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Статус беженцев предоставлен 42-летней Ванессе Родел и ее семилетней дочери Киане. Согласно плану канадских адвокатов Эдварда Сноудена, Ванесса Родел и еще несколько человек временно укрывали американца в Гонконге. "Эти люди впустили меня в свои дома, несмотря на то, что сами жили в чудовищной бедности и тесноте. Они делились со мной всем", - заявил сам Сноуден по видеосвязи.
Как сообщалось, в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе, о нелегальном прослушивании переговоров лидеров нескольких зарубежных стран, напоминает ТАСС. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе, России. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.
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