Ученица школы в Москве ударила ножом в живот свою одноклассницу. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка, передает Day.Az.

"Ножевое ранение в область живота девочка получила в школе от одноклассницы. Данный факт несовершеннолетняя скрыла от учителей и одноклассников. Рана была обнаружена вечером 25 марта мамой девочки", - сказала Иванова.

Девочка была госпитализирована для обследования и получения необходимой медицинской помощи. В рамках проверки следователи установят причины и обстоятельства произошедшего. "Опрашиваются сотрудники образовательного учреждения, одноклассники и родители подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавила представитель ГСУ.

Как сообщил в свою очередь ТАСС директор школы № 1598, где учится пострадавшая, Константин Петров, ситуация находится на его личном контроле.

"Это ситуация, естественно, находится на моем личном контроле, я нахожусь на постоянной связи с родителями девочки. Мы все надеемся на скорейшее выздоровление нашей ученицы и готовы приложить все усилия для того, чтобы восстановить реальную картину произошедшего", - сказал он.

Причем, по мнению директора, конфликтов в стенах школы в день инцидента не было. "25 марта в девятом часу вечера поступила информация о том, что учащаяся девятого класса нашей школы получила травму и направлена в больницу. В этот день никаких конфликтов в стенах школы не было, девочка ушла домой после уроков", - добавил Петров.