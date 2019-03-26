Ратуши шести немецких городов эвакуированы из-за поступивших угроз, сообщила газета Welt со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, людей эвакуировали из ратуш городов Аугсбург, Кайзерслаутерн, Хемниц, Гёттинген, Нойнкирхен и Рендсбург.

В Аугсбурге после поступившей угрозы насилия на место прибыл большой наряд полиции, ратушу эвакуировали, движение трамвая, пути которого проходят через площадь перед ратушей, приостановлено.

В Кайзерслаутерне поступило письмо с угрозами, сообщил представитель полиции. На место прибыли силы безопасности с поисковыми собаками, которых используют для обнаружения взрывчатки. Обширная зона вокруг ратуши перекрыта. Как пояснил представитель полиции, на данный момент конкретной угрозы нет, были приняты меры предосторожности.

В Нойнкирхен также утром во вторник поступило письмо, содержащее угрозу взрыва. "Ратуша остается временно закрытой", - сообщила представительница полиции.