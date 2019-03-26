Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд, занимавший этот пост в 1994-1995 годах, в настоящее время подрабатывает гидом в Антарктике, сообщил во вторник телеканал ETV+, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Климатолог по образованию, Таранд не раз бывал в Антарктике с научными целями. Так, в 1960-е годы он работал метеорологом на советской полярной станции "Молодежная". Теперь 79-летний экс-премьер Эстонии прилетает в Антарктику как глава туристических групп.

По словам Таранда, добраться до Антарктики не очень сложно. "Из Таллина во Франкфурт, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма", - сказал экс-премьер телеканалу.

Таранд отметил, что из Ушуайи в Антарктиду отправляются суда и немало людей проявляют интерес к ледовым ландшафтам материка, айсбергам и местным животным. "За год ее посещают около 40 тысяч туристов", - сказал Таранд, добавив, что в его группы обычно входят по 15 туристов.

Антарктика - южная полярная область Земли, включающая в себя континент Антарктиду и прилегающие к нему части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.