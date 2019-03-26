Три военные грузовые машины, принадлежащие армии США, столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве. Об этом сообщила во вторник радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации радио, двое военнослужащих после инцидента были отправлены в больницу для обследования.

На опубликованных фотографиях видно, что машины стоят на обочине. Один из грузовиков перевозил несколько ящиков. На место прибыла польская полиция.

Дорожные инциденты с участием американских транспортных средств происходят в Польше нередко. В настоящее время в республике на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.