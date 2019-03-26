По меньшей мере 20 человек погибли и 47 пострадали в Эквадоре в результате обрушившихся на страну ливней. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает канал Ecuavisa, ссылаясь на данные национальной службы по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями.

Как сообщила в понедельник генеральный директор службы Александра Оклес, в общей сложности стихия затронула около 30 тысяч человек. Более 7,7 тысячи строений были повреждены или разрушены.

"Ожидается от 3 до 4 недель дождей в Эквадоре", - заявил вице-президент Эквадора Отто Зонненхольцнер. Как отмечается, в шести провинциях страны сохраняется высокий уровень угрозы.