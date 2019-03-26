Акты вандализма в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции нанесли ущерб на сумму около 200 миллионов евро, сообщает радиостанция FranceInfo со ссылкой французскую федерацию страхования (Fédération française de l'assurance).

Такие цифры были приведены во вторник за четырехмесячный период протестов - с 17 ноября по 16 марта.

Отмечается, что почти вся сумма - 175 миллионов евро - выплачена компаниям, чтобы компенсировать ущерб и потери. Еще 25 миллионов евро потрачено на компенсации для владельцев автомобилей и жилых зданий.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. В ходе протестов круг требований расширился. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин и зданий. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".