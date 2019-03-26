Группа исследователей из австралийского межрегионального университета имени Чарльза Стерта призвала науку на помощь автолюбителям и разработала новое мобильное приложение, которое поможет водителям находить идеальную парковку, свободную и расположенную как можно ближе к месту назначения. О том, как ученым и программистам удалось объединить высшую математику, алгоритмы и искусственный интеллект. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, рассказала австралийская газета Port Macquarie News.

Исследовательская группа под руководством Сабиха Ремана разработала принципиально новое приложение для мобильного телефона, которое поможет автомобилистам найти "идеальное парковочное место", используя динамические данные о каждой конкретной парковке для того, чтобы прогнозировать наличие доступных мест в любое время.

"Наше приложение будет очень интересно всем автолюбителям. Скажем, если вы приехали в какой-нибудь город в командировку и должны посетить важную деловую встречу, как найти парковку? С использованием этого приложения - очень просто, за вас все сделают алгоритмы, способные найти парковочное место и оценить его доступность в момент вашего визита с точностью от 75 до 80%", - рассказывает доктор Реман.

Технология, разработанная в стенах университета, была апробирована на территории его кампусов, расположенных в трех штатах Австралии и на ее Столичной территории в течение пяти недель. "Мы собирали информацию датчиков парковок в режиме реального времени, анализируя, когда и сколько машин приезжает туда и выезжает оттуда. На основе выявленных закономерностей были составлены специальные алгоритмы, позволяющие нашему приложения анализировать данные и обучаться в процессе этого анализа, выявляя закономерности и составляя прогнозы", - пояснил руководитель исследования.

По словам Ремана, разработанная его группой программа разительно отличается от большинства существующих интеллектуальных парковочных систем, применяемых, например, на парковках торговых центров, которые просто считают количество свободных мест. "Главная особенность нашей системы - возможность использовать ее в любое время суток и в любом городе. Эта технология, в силу своей способности к обучению, умеет, словно, смотреть в будущее, и вы можете быть уверены, что, когда ваша машина приедет на ближайшую к месту назначения парковку, там будет свободное место", - добавил он.

Ученые и разработчики из университета Стерта ожидают, что созданное ими приложение обязательно будет пользоваться спросом как у обычных автолюбителей, так и городских служб, управляющих дорожным движением, поскольку, адресно направляя водителей к месту парковки, поможет существенно разгрузить улицы крупных городов и, может, даже избавить их от пробок.