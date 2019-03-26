Украденная картина Пикассо вернулась из тени. Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе. Масштабные поиски успехом не увенчались. Лишь в 2015 году специалист по розыску пропавших произведений искусства Артур Брэнд, которого прозвали Индианой Джонсом в мире искусства, выяснил, что полотно попало в нидерландские криминальные круги.

Картину часто использовали как обеспечение в различных незаконных сделках, например, при продаже наркотиков или оружия. Голландский бизнесмен, купивший портрет, связался с Брэндом и передал ему полотно. Он был уверен в законности сделки и ничего не знал о том, что картина была украдена. Стоимость картины оценивается сейчас в 25 миллионов евро, сообщает телеканал "Россия 24". Эксперты уже подтвердили подлинность полотна кисти Пикассо. До смерти художника в 1973 году она хранилась в его доме

Артур Брэнд успешно ищет и находит давно затерявшиеся предметы искусства. В ноябре 2018 года при его помощи властям Кипра была передана мозаика Святого Марка. Она пропала из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения в 1974 году.

В этот раз он тоже действовал быстро. Сделка по продаже "Портрета Доры Маар", спутницы и любовницы Пикассо, французской художницы и фотографа, была законной. А вот способ оплаты - нет. Если бы Индиана Джонс промедлил, то портретом снова могли завладеть преступники.