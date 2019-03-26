Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на британского парламентария, передавшего эту информацию на условиях анонимности.

По его словам, глава правительства выступит в 17:00 в среду на заседании так называемого Комитета 1922, объединяющего рядовых членов Консервативной партии. И по его словам, "несомненно существует вероятность", что Мэй назовет дату своего ухода с постов лидера тори и премьер-министра.