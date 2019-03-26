Решение о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, должно быть представлено и утверждено на заседании профильного комитета. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в международной организации.

Президента Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что собор Святой Софии в Стамбуле может стать вместо музея мечетью c бесплатным посещением.

"Все решения, касающиеся реализации Конвенции о сохранении Всемирного наследия, принимаются Комитетом Всемирного наследия. Когда государство-участник этой Конвенции решает изменить наименование объекта, оно должно предоставить эти изменения на утверждение Комитета", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "ЮНЕСКО занимается подготовкой работы Комитета, но никоим образом не может предсказывать его решение".

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка стало музеем, а в 1985 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.