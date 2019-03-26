Источник в российской ракетно-космической отрасли проинформировал о том, что астронавт NASA Ник Хейг использует запасной скафандр для выхода в космос 29 марта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что во время выхода в космос 22 марта в скафандре астронавта была обнаружена неисправность датчика давления.

"В связи с этим NASA решило, что Хейг будет использовать другой скафандр", - сказал источник.