Керамический сосуд, полный куриных яиц, обнаружили археологи в восточной провинции Цзянсу при раскопках захоронения, сделанного 2,5 тыс. лет назад. Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", находку сделали ученые из Института археологи при историческом музее Нанкина, когда проводили раскопки на месте древнего захоронения на территории города Лиян. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не решились притрагиваться к яйцам с таким почтенным возрастом из опасений нарушить их хрупкую скорлупу, - рассказал участник раскопок Чжоу Хэнмин. - Содержание кувшина было исследовано с помощью рентгеновского аппарата, и оно показало, что все тысячелетние яйца, кроме одного, целые, хотя яичный белок и желток в них давно разложились".

Предметы, которые находят в древних могилах, обычно могут отражать религиозные верования или просто привычки того, кто в них захоронен. "В открытой нами гробнице мог быть похоронен тот, кто питал за столом слабость к яйцам и завещал похоронить себя вместе со своей любимой едой, - предполагает Чжоу Хэнмин. - Наши древние предки считали, что яйца рождают новую жизнь, поэтому кувшин с ними в могиле может также символизировать непрерывность жизни через многочисленное потомство".

Во время археологических раскопок древних захоронений в Китае ученые и раньше находили куриные яйца, но среди них не было ни одного целого. Лишь однажды в 2015 году в юго-западной провинции Гуйчжоу в склепе ученые обнаружили яйцо, снесенное около 2 тыс. лет назад. При осторожном прикосновении к нему кисточки, когда археологи попытались очистить свою находку от налипшей земли и других следов тысячелетий, оно тут же рассыпалось.