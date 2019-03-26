Легковой автомобиль провалился под асфальт в одном из дворов Самары, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом передает Day.Az, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным службы спасения Самарской области, инцидент произошел во вторник утром во дворе дома № 94 по улице Молодогвардейской, под асфальт провалился автомобиль Lada Kalina. На фото, опубликованных службой спасения, видно, что автомобиль упал в образовавшуюся яму передней частью примерно на полкорпуса.

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"В момент провала в автомобиле никого не было. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал представитель ГУМЧС по региону.

Как рассказали РИА Новости в администрации Самары, на место происшествия выезжали представители "Предприятия тепловых сетей", департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Самарского района. Им предстоит выяснить причины провала.