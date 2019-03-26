Не менее 20 человек задержаны после произошедших в столичном регионе Франции столкновений между местными жителями и представителями цыганской общины, в отношении которых в соцсетях распустили слухи о похищении детей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

Столкновения начались вечером в понедельник в коммуне Клиши-су-Буа (департамент Сен-Сен-Дени): группа жителей напала на дом, где самовольно поселились несколько десятков цыган. Последние попытались бежать и укрыться в ближайшем гипермаркете "Ашан". На место инцидента прибыли стражи порядка, во время беспорядков пострадали двое должностных лиц.

В это же время около 50 жителей парижского пригорода Бобиньи, вооруженные палками и ножами, угрожали расправой поселившимся здесь цыганам. Всего в ходе беспорядков были задержаны 20 человек, несколько из них остаются под стражей.

Местные власти связывают возникший конфликт с сообщениями в социальных сетях о якобы имевших место попытках похищения детей, которые совершают цыгане, разъезжающие по Иль-де-Франсу (столичная область) на белом грузовике.

В то же время префектура департамента заявляет, что в регионе не было зафиксировано ни одной попытки похищения. В размещенном в Twitter заявлении правоохранители призывают не доверять "фейковым новостям" и не полагаться на ложную информацию.