Cеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о приобретении израильской компании Dynamic Yield, специализирующейся в сфере разработки технологий искусственного интеллекта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Financial Times.

Сумма сделки не разглашается, по данным же издания, она превышает $300 млн, что делает ее крупнейшим приобретением сети быстрого питания за последние 20 лет.

В McDonald's заявили, что технологии израильской компании будут использоваться при составлении персональных меню, набор блюд в котором будет варьироваться в зависимости от погоды, загруженности ресторана и других факторов. То есть, исходя из выбора клиента, искусственный интеллект предложит ему дополнительные позиции из меню.

Компания сообщила, что провела ряд пробных испытаний своей технологии в нескольких американских ресторанах в 2018 году. В 2019 году McDonald's планирует начать применение технологии Dynamic Yield в своих филиалах в США, а затем выйти с ними на рынки других стран. Сеть ресторанов быстрого питания также собирается "оснастить" этой технологией свои киоски самообслуживания и мобильное приложение McDonald's.

Сделка с сетью ресторанов, как отметила газета, не повлияет на текущие контракты израильской компании. В сети ресторанов отметили, что Dynamic Yield продолжит работать обособленно и будет сотрудничать как с нынешними, так и новыми клиентами.