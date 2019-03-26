Разоблачивший маньяка следователь Исса Костоев раскрыл подробности поимки серийного убийцы Андрея Чикатило, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Костоев рассказал, что поймать и разговорить Чикатило было непросто, потому что он был умным и хитрым. Следователь должен был сам добиться признания от Чикатило, так как процедуры исследования ДНК тогда еще не было.

"Это самый опасный преступник 20 века... Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления", - добавил Костоев.

Следователь признался, что сложнее всего было разговорить маньяка. По его словам, ему пришлось запросить данные о похожих преступлениях и сопоставить с командировками Чикатило. Благодаря этой наблюдательности он смог разговорить убийцу.