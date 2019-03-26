Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном возобновлении после долгого затишья ракетных обстрелов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Израильские военные и палестинские боевики обменивались ударами с вечера понедельника и прекратили их к утру вторника, породив надежды на восстановление перемирия.

"Сирены прозвучали в региональном совете Эшколь", - говорится в сообщении израильских военных.



Несмотря на державшееся весь день затишье, политики и военные в Израиле пока не объявляли об окончании нынешнего раунда противостояния и, напротив, говорят о готовности расширить ответные действия против боевиков, не исключая перехода от дистанционных ударов к наземному вторжению.