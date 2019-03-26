Полиция Ирландии проводит расследование в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми в отношении ирландского бойца Конора Макгрегора, объявившего во вторник о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник на своем сайте американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника.

По их данным, женщина, имя которой не раскрывается, выступила с подобными обвинения в адрес спортсмена в декабре прошлого года. Как пояснили источники издания, ирландская полиция проводит уголовное расследование заявления женщины. Органы правопорядка в январе арестовали Макгрегора, взяли у него показания и освободили из-под стражи.

Как уточнили источники, обвинения в адрес 30-летнего бойца не доказаны. То, что расследование продолжается, не означает, что вина Макгрегора установлена. Потерпевшая информировала, что инцидент произошел в отеле Beacon, расположенный на территории бизнес-парка на окраине Дублина. Макгрегор часто останавливается в этой гостинице, снимая, как правило, пентхаус. В последний раз боец побывал в этом отеле в декабре.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе. После завершения поединка, который прошел в Лас-Вегасе, произошла массовая потасовка с участием двух спортсменов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев и оштрафовала на $50 тыс., а российского спортсмена - на девять месяцев и $500 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на НТВ