Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США
27 марта 2019 07:02 60
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Sputnik.
По слова Пенса, этот пост может занять генерал ВВС Джон Рэймонд.
В феврале 2019 года Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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