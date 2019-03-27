Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку
27 марта 2019 07:17 322
Лайнер Boeing 737 Max экстренно сел в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем, сообщило Управление гражданской авиации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В авиакатастрофах подозревают недочеты системы предупреждения сваливания, а не неисправности двигателей.
Машина принадлежит авиакомпании Southwest Airlines, его перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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