Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над осуществлением Brexit.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявление правительства, появившееся во вторник вечером на сайте парламента страны, стало ответом на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства.

"Правительство не будет отзывать статью 50 [Лиссабонского договора о Европейском союзе]. Мы будет уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза, - говорится в заявлении, подготовленном Министерством по вопросам Brexit. - Правительство признает, что петиция получила существенную поддержку. Вместе с тем, почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться".

В заявлении подчеркивается, что консервативное правительство не будет нарушать обещаний, которые давало британскому народу. В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, а также нанесет сильный удар по основам британской демократии.